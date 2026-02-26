A Parma è stato fermato un uomo di 50 anni proveniente dal Burundi, sospettato di essere coinvolto nell'omicidio di tre suore italiane avvenuto a Bujumbura nel 2014. L'arresto si basa su indagini condotte dalle forze dell'ordine locali, che hanno rintracciato il sospettato dopo averlo trovato nascosto nel territorio italiano. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica sulla difficile situazione nel paese africano.

I carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo, un 50enne originario del Burundi e residente in provincia di Parma, che sarebbe coinvolto nel triplice omicidio delle tre suore salesiane italiane, uccise nel settembre 2014 a Bujumbura. Harushimana Guillaume, 50enne originario del Burundi, avrebbe partecipato all’esecuzione delle tre suore saveriane della congregazione delle missionarie di Maria – Olga Raschietti, 83enne, Lucia Pulici 75enne e Bernardetta Boggian, 79enne – assassinate, nel quartiere Kamenge di Bujumbura, nella loro sede religiosa. Le prime due suore furono uccise colpendole con un oggetto contundente e con un taglio alla gola nel pomeriggio del 7 settembre 2014, mentre la terza, che non era in sede durante il primo delitto, fu decapitata la notte seguente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tre suore italiane sgozzate in Burundi: arrestato a Parma uno dei carnefici. Si era nascosto in Italia

