Tre suore assassinate in Burundi nel 2014 | arrestato 50enne a Parma

I carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo, un 50enne originario del Burundi e residente in provincia di Parma, che sarebbe coinvolto nel triplice omicidio delle tre suore salesiane italiane, uccise nel settembre 2014 a Bujumbura. Le tre suore – Lucia Pulici, Olga Raschietti e Bernardetta Boggian – vennero aggredite e uccise in due momenti diversi, ma in meno di due giorni. Le tre donne furono sgozzate e la terza venne decapitata. A confermarlo, in una conferenza stampa, è stato il procuratore di Parma, Alfonso D’Avino. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

