parma arrestato un 50enne per le tre suore uccise in burundi nel 2014

I carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo, un 50enne, che sarebbe coinvolto nell'uccisione delle tre suore missionarie italiane, assassinate in Burundi tra il 7 e l'8 settembre 2014 a Bujumbura. Suor Olga Raschietti (83 anni), suor Lucia Pulici (75 anni) e suor Bernardetta Boggian (79 anni) vennero aggredite e uccise nel corso di due diversi assalti alla loro missione in meno di 48 ore. I corpi delle vittime presentavano segni di violenza efferata. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Parma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Suore uccise in Burundi, arrestato un uomo a Parma
Harushimana Guillaume, 50enne proprio originario del Burundi, è accusato del triplice omicidio avvenuto nel 2014

Missionarie saveriane uccise in Burundi nel 2014: arrestato un 50enne africano a Parma
Indagine al via dopo l'articolo della Gazzetta di Parma del 28 settembre 2024 sulla presentazione del libro di Giusy Baioni

