Il 2025 si chiude con una sciagura stradale | morto il pedone travolto da un' auto il giorno di Natale
Il 2025 si conclude con un tragico incidente avvenuto nella mattina di Natale in viale Roma, che ha causato la morte di un pedone travolto da un'auto. L’episodio sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza stradale e di prestare la massima attenzione alla guida, soprattutto durante le festività. Un evento che invita a riflettere sulla sicurezza di tutti gli utenti della strada.
Sono drammatiche le conseguenze dell’incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di Natale in viale Roma. Un uomo di 76 anni, Lucio Baldassarri, è deceduto dopo alcuni giorni di ricovero all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, a causa delle gravi ferite riportate in seguito. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
