E’ stato assolto perché "il fatto non sussiste" dall’accusa di omicidio stradale. E’ finito ieri con una assoluzione piena il processo, in rito abbreviato, a carico di un pensionato di 67 anni, italiano e residente a Prato, accusato di aver travolto e ucciso nel dicembre 2026 un cinese, Juan Gao, 53 anni, che viaggiava a bordo della sua bici in via Scarlatti. Il gup, Costanza Chiantini, ha accolto la richiesta dell’difensore dell’imputato, l’avvocato Fabio Generini del foro di Firenze, che aveva chiesto il rito abbreviato condizionato alla consulenza tecnica di parte. Secondo quanto emerso dalle indagini difensive, il pensionato viaggiava... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolto in bicicletta e ucciso . Assolto il conducente del furgone

Il ciclista travolto e ucciso. Chiesta l’archiviazione per il conducente del Tir"Nel comportamento tenuto dall’indagato non si ravvisa alcuna violazione delle norme del Codice della strada".

Pedone travolto e ucciso a Casalgrande, si cerca il conducente "pirata"Casalgrande (Reggio Emilia), 24 dicembre 2025 – Si indaga per risalire al conducente dell’autovettura che ieri sera ha investito un pensionato di 76...

Temi più discussi: Francesco, 18enne travolto in bicicletta a Barzana: Il ciclismo era la sua vita; Travolto in bicicletta e ucciso . Assolto il conducente del furgone; Incidente Mozzo: rider in bici travolto da un'auto e scagliato fuori strada, è gravissimo; Pesaro, tragedia all'alba sulla Montelabbatese: 48enne travolto e ucciso mentre va a lavorare in bicicletta.

Francesco, 18enne travolto in bicicletta a Barzana: «Il ciclismo era la sua vita»Francesco Mazzoleni, corridore Under 23, stava rientrando da un allenamento quando è stato investito da un’auto lungo la provinciale 175. ecodibergamo.it

Travolta in bicicletta muore in ospedalePISTOIA: Ai soccorritori del 118 accorsi dopo l'incidente, le condizioni della donna erano subito apparse disperate. E' deceduta dopo due mesi di ricovero ... toscanamedianews.it

+ Travolto in bici da un camion, inutili i soccorsi + Gravissimo incidente nel primo pomeriggio di oggi all’incrocio tra corso IV Novembre e via Simioli, a Rivoli. Un 73enne in bicicletta, residente in zona, è stato travolto e trascinato per metri da un camion del Cidi - facebook.com facebook