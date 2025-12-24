Casalgrande (Reggio Emilia), 24 dicembre 2025 – Si indaga per risalire al conducente dell’autovettura che ieri sera ha investito un pensionato di 76 anni per poi fuggire senza fermarsi a prestare soccorso. L’incidente si è verificato in via Volta a Villalunga di Casalgrande. Il pensionato, abitante in zona, si era recato a gettare le immondizie nella stazione ecologica vicina a casa quando è stato travolto da un’autovettura, mentre la visibilità era ridotta dalla pioggia. L’uomo è stato sbalzato sull’asfalto e soccorso subito dopo da due infermieri in transito, in attesa dell’arrivo di ambulanza e automedica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pedone travolto e ucciso a Casalgrande, si cerca il conducente "pirata"

Leggi anche: Bologna, ciclista travolto e ucciso: rintracciata l’auto pirata, si cerca il conducente

Leggi anche: Zio di Laura Pausini travolto e ucciso da un’auto pirata, il conducente si è costituito

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Pedone travolto e ucciso sull’autostrada - TARQUINIA – Stava attraversando l’autostrada a piedi quando è stato travolto e ucciso da un’auto in transito. civonline.it

Pedone travolto da un’auto all'alba: ricoverato in codice rosso -> https://www.nordest24.it/pedone-investito-cologna-veneta-alba - facebook.com facebook

#TG2000 - Tragedia a #Genova. Pedone travolto da un tir #17dicembre #incidente #cronaca #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com