Il ciclista travolto e ucciso Chiesta l’archiviazione per il conducente del Tir
"Nel comportamento tenuto dall’indagato non si ravvisa alcuna violazione delle norme del Codice della strada". Per quanto attiene al ciclista, invece, "è ravvisabile una violazione delle norme che regolano il sorpasso tra veicoli". Sono le conclusioni che hanno portato la Procura di Monza a chiedere l’archiviazione per il camionista che ha investito e ucciso in viale Cesare Battisti un 91enne in sella alla bicicletta da corsa, trascinandolo per oltre 500 metri. Ma i familiari si oppongono e ad aprile sarà battaglia davanti al gup del tribunale monzese. Per il tragico incidente costato la vita ad Aristide Frascadore, milanese appassionato delle due ruote nato il giorno di Natale del 1933, la Procura aveva indagato per omicidio stradale il conducente del Tir, romeno di origine ma da anni residente in Brianza, difeso dall’avvocato Enrico Arena, che però non è stato mai ritenuto un pirata della strada perché non si era visto contestare anche l’accusa di omissione di soccorso e la patente di guida gli è stata restituita dopo tre mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
