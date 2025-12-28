"Nel comportamento tenuto dall’indagato non si ravvisa alcuna violazione delle norme del Codice della strada". Per quanto attiene al ciclista, invece, "è ravvisabile una violazione delle norme che regolano il sorpasso tra veicoli". Sono le conclusioni che hanno portato la Procura di Monza a chiedere l’archiviazione per il camionista che ha investito e ucciso in viale Cesare Battisti un 91enne in sella alla bicicletta da corsa, trascinandolo per oltre 500 metri. Ma i familiari si oppongono e ad aprile sarà battaglia davanti al gup del tribunale monzese. Per il tragico incidente costato la vita ad Aristide Frascadore, milanese appassionato delle due ruote nato il giorno di Natale del 1933, la Procura aveva indagato per omicidio stradale il conducente del Tir, romeno di origine ma da anni residente in Brianza, difeso dall’avvocato Enrico Arena, che però non è stato mai ritenuto un pirata della strada perché non si era visto contestare anche l’accusa di omissione di soccorso e la patente di guida gli è stata restituita dopo tre mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ciclista travolto e ucciso. Chiesta l’archiviazione per il conducente del Tir

Leggi anche: Ciclista di 91 anni travolto e ucciso a Monza: chiesta l’archiviazione per l’autista del camion che lo trascinò per 500 metri

Leggi anche: Bologna, ciclista travolto e ucciso: rintracciata l’auto pirata, si cerca il conducente

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il ciclista travolto e ucciso. Chiesta l’archiviazione per il conducente del Tir; Ciclista di 91 anni travolto e ucciso a Monza: chiesta l’archiviazione per il camionista che trascinò Aristide per 500 metri; Incidente in Brianza investito un ciclista | 37enne in ospedale.

Il ciclista travolto e ucciso. Chiesta l’archiviazione per il conducente del Tir - Il 18 aprile l’incidente davanti alla Villa Reale costato la vita ad Aristide Frascadore. ilgiorno.it