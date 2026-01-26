Avviato il percorso negoziale per il rinnovo del Ccnl vigilanza privata e servizi di sicurezza

Il 30 novembre 2025 è stato avviato ufficialmente il percorso negoziale per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per la vigilanza privata e i servizi di sicurezza. Sindacati e associazioni datoriali si sono incontrati per definire le future condizioni di lavoro e i termini contrattuali, segnando un passo importante nel settore. Il processo continuerà con incontri e discussioni finalizzate a un accordo condiviso.

Il momento è cruciale per ottenere un cambiamento concreto e significativo nel settore, superando accordi passati ritenuti insufficienti o penalizzanti per i lavoratori più vulnerabili Il percorso di rinnovo del CCNL Vigilanza Privata è ufficialmente iniziato il 30 novembre 2025, con i sindacati (Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTuCS) che hanno presentato la piattaforma rivendicativa e le associazioni datoriali (ASSIV, UNIV, Legacoop, etc.) che hanno dato disponibilità ad avviare le trattative, fissando il primo incontro ufficiale per il 5 febbraio 2026, con l'obiettivo di definire aumenti salariali, indennità, e la gestione dei servizi fiduciari, aggiornando il contratto con scadenza a fine 2026 (decorrenza 2023-2026).

