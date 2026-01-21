Avviato ufficialmente il percorso negoziale per il rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza

Il 30 novembre 2025 è stato avviato ufficialmente il percorso negoziale per il rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza. Sindacati e associazioni datoriali hanno presentato le rispettive piattaforme, dando inizio alle trattative che interesseranno i settori coinvolti. Questo processo rappresenta un passo importante per definire le condizioni di lavoro e le normative future nel comparto della vigilanza privata in Italia.

