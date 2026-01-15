Provinciale di Piozzano senso unico alternato per lavori

Lungo la provinciale 7 bis di Piozzano, è stato istituito un senso unico alternato a causa di lavori di riprofilatura delle cunette. La modifica alla viabilità è temporanea e finalizzata al miglioramento della strada. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare eventuali percorsi alternativi durante il periodo di intervento.

