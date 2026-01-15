Provinciale di Piozzano senso unico alternato per lavori

Lungo la provinciale 7 bis di Piozzano, è stato istituito un senso unico alternato a causa di lavori di riprofilatura delle cunette. La modifica alla viabilità è temporanea e finalizzata al miglioramento della strada. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare eventuali percorsi alternativi durante il periodo di intervento.

Modifiche alla viabilità lungo la provinciale 7 bis di Piozzano per l'esecuzione dei lavori di riprofilatura cunette. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, è stata disposta la regolamentazione della.

