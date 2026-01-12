Addio al vecchio San Calisto | i romani si portano a casa i ricordi del bar simbolo

Da romatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bar San Calisto, storico punto di riferimento a Trastevere, ha chiuso temporaneamente per lavori di rinnovamento. Questo intervento mira a preservare l’identità del locale, mantenendo intatti i ricordi e il ruolo che ha avuto nella vita del quartiere. La riapertura è prevista a breve, con l’obiettivo di offrire un’esperienza rinnovata senza perdere il legame con la tradizione.

San Calisto cambia veste ma non l’anima. Lo storico bar di Trastevere è da qualche giorno chiuso per lavori di ammodernamento. Ma chi lo gestisce promette che il restyling non comporterà stravolgimenti.I prezzi popolariIl locale, dal 1969 un punto di riferimento nel Rione, è considerato una sorta. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: La Farmacia Comunale San Niccolò trova casa al bar Necchi, l’ex locale del film “Amici miei” \ FOTO

Leggi anche: Castel San Giorgio, demolito il vecchio nosocomio: al via la Casa di Comunità

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

addio vecchio san calistoCalisto Calzoni taglia la bistecca d’addio - Ultimo giorno di vendita quello di oggi per la Macelleria Calzoni alla Cicogna di San Lazzaro di Savena. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.