Lavori al Bar San Calisto a Trestevere | clienti in processione per portar via un cimelio del locale storico

Il Bar San Calisto, storico locale di Trastevere, sta attraversando un periodo di restyling e momentaneamente chiuso. Nel frattempo, molti clienti e appassionati si sono recati al locale per ritirare un cimelio simbolo della sua lunga tradizione, testimonianza della storia del rione. Questa piccola processione rende omaggio alla memoria del bar, che ha rappresentato un punto di riferimento nel quartiere per molti anni.

Negli ultimi anni il Calisto non ha mai ceduto alle mode da aperitivo instagrammabile: il caffè costa ancora 90 centesimi, una manciata di gusti per il gelato, dietro il bancone sempre Marcello. Ora però anche lui si rifà il look. Iniziano oggi i lavori di ristrutturazio - facebook.com facebook

