Trasporto pubblico locale | a Natale Tua taglia 8 corse bus Lanciano-Pescara

A Natale, Tua riduce ancora il servizio nel trasporto pubblico locale, tagliando 8 corse sulla tratta Lanciano-Pescara. Un ennesimo passo verso un ulteriore ridimensionamento, con un crescente ricorso ai subaffidamenti di tratte e chilometraggi. La situazione solleva preoccupazioni sulla qualità e l’affidabilità dei servizi offerti ai cittadini, evidenziando le criticità di un sistema sempre più sottoposto a pressioni economiche e gestionali.

Ennesimo ridimensionamento del servizio pubblico di trasporto con un nuovo massiccio ricorso ai subaffidamenti di tratte e chilometraggi da parte di Tua spa. Erano fondati gli allarmi di sindacati, pendolari e gruppi di opposizione consiliare: da lunedì 22 dicembre saranno soppresse 8 corse bus. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

