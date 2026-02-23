Omicidio di Rogoredo | arrestato l’agente di polizia Carmelo Cinturrino indagati 4 colleghi

Carmelo Cinturrino ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo il 27 gennaio, causando grande sconcerto tra le forze dell’ordine. La sua arresto, avvenuto questa mattina dai colleghi, segue settimane di indagini e testimonianze che hanno portato alla sua identificazione. Quattro altri agenti sono stati iscritti nel registro degli indagati, mentre si cercano chiarimenti sulla dinamica dell’episodio. La vicenda ha suscitato molte domande sulla gestione delle tensioni all’interno del corpo.

Milano, 23 febbraio 2026 – Carmelo Cinturrino è stato arrestato dai suoi stessi colleghi nelle prime ore di questa mattina: è accusato di omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, il pusher ucciso a Rogoredo il 27 gennaio scorso, da un un colpo di pistola alla fronte dall’assistente capo della Polizia. Indagati per favoreggiamento altri quattro colleghi dello stesso Cinturrino. Il punto del boschetto accanto al terminal della metropolitana di San Donato dove ieri sera un poliziotto ha sparato e ucciso Abhderraim Mansouri, un marocchino di 28 anni, che gli avrebbe puntato contro una pistola, risultata poi a salve, nel quartiere di Rogoredo, Milano, 27 Gennaio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontarioCarmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, è stato fermato per aver sparato e ucciso Mansouri Abderrahim durante una lite in via Rogoredo.

Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: è accusato di omicidio volontario Carmelo Cinturrino ha sparato e ucciso un pusher a Rogoredo, causa il suo atteggiamento aggressivo durante un’operazione di polizia.

