Quattro agenti della Polizia di Stato coinvolti in un’indagine sono stati trasferiti in altre sedi. La decisione arriva dopo le indagini che hanno portato all’arresto di un assistente capo del Commissariato Mecenate. Gli agenti coinvolti, finora impegnati in attività operative, sono stati assegnati a ruoli non di servizio attivo presso uffici differenti.

I quattro agenti della Polizia di Stato coinvolti nell’indagine che ha condotto all’arresto di Carmelo Cinturrino, assistente capo del Commissariato Mecenate, sono stati assegnati a incarichi non operativi presso sedi diverse rispetto al Commissariato dove svolgevano servizio. Cinturrino è stato arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di omicidio volontario per la morte del 28enne Abderrahim Mansouri, avvenuta il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo, a Milano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Rogoredo, trasferiti in altre sedi i quattro colleghi di Cinturrino indagati

Omicidio di Rogoredo: trasferiti i 4 colleghi di Cinturino indagati per favoreggiamentoMilano, 26 febbraio 2026 – Sono stati trasferiti i quattro agenti della Polizia di Stato indagati nell'ambito dell'inchiesta che ha portato...

Omicidio di Rogoredo: arrestato l’agente di polizia Carmelo Cinturrino, indagati 4 colleghiMilano, 23 febbraio 2026 – Carmelo Cinturrino è in stato di fermo dalle prime ore di questa mattina: è accusato di omicidio volontario di Abderrahim...

Temi più discussi: Escursionisti salvati in elicottero sul Monte Crepacuore; Rogoredo, gip Milano: resta in carcere Cinturrino per omicidio volontario; I colleghi di Cinturrino indagati sono stati trasferiti; Poliziotto fermato per omicidio Rogoredo, Meloni: Implacabili con chi sbaglia, non c'è scudo.

Omicidio di Rogoredo: trasferiti i 4 colleghi di Cinturino indagati per favoreggiamentoGli agenti sono stati allontanati dal commissariato Mecenate e destinati a incarichi non operativi. Proseguono l’inchiesta della magistratura e gli accertamenti della Questura di Milano ... ilgiorno.it

Rogoredo, i quattro agenti indagati del caso Mansouri sono stati trasferitiI poliziotti I quattro sono stati trasferiti ad incarichi non operativi in sedi diverse dal Commissariato Mecenate in cui prestavano servizio. Sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso ... editorialedomani.it

Milano Fanpage.it. . “Questo omicidio per me rimane premeditato.” A parlare è un’amica di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso a Rogoredo durante un controllo antidroga. La donna racconta di minacce di morte che l’agente Carmelo Cinturrino, oggi in car - facebook.com facebook

#tagada Rosy Bindi commenta le polemiche politiche dopo l'omicidio di Rogoredo x.com