Un grave incidente stradale tra Adelfia e Acquaviva, in provincia di Bari, ha causato la morte di due giovani: Gianvito Novielli e Denise Buffoni. L’incidente, avvenuto lunedì 19 gennaio intorno alle 20:30, ha coinvolto un’auto e un pullman, portando via la vita di un calciatore 18enne e della sua fidanzata di 15 anni. La tragedia sottolinea la fragilità della vita e l’importanza della sicurezza sulla strada.

Gianvito Novielli e la 15enne Denise Buffoni sono deceduti nello scontro tra auto e pullman. Tragedia sull’asfalto in Puglia, dove un gravissimo incidente stradale ha spezzato la vita di due giovanissimi nella serata di lunedì 19 gennaio, intorno alle 20:30, lungo il tratto di strada che collega Adelfia ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Le vittime sono il calciatore diciottenne della Football Acquaviva, Gianvito Novielli e la sua fidanzata di 15 anni, Denise Buffoni. Nel violento impatto sono rimasti coinvolti un’automobile e un autobus di linea, con un bilancio drammatico: due morti e almeno due feriti, uno dei quali in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tragico schianto sulla strada tra Adelfia e Acquaviva: morti 18enne calciatore e la fidanzata

Incidente tra Acquaviva e Adelfia, si scontrano bus e auto: due mortiNella serata di lunedì 19 dicembre, sulla strada provinciale tra Acquaviva e Adelfia, si è verificato un incidente che ha coinvolto un autobus e un'auto.

Incidente tra Acquaviva e Adelfia, si scontrano bus e auto: morti due giovanissimiNella serata di lunedì 19 dicembre si è verificato un grave incidente sulla strada provinciale tra Acquaviva e Adelfia, in provincia di Bari.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Attraversa la strada, viene travolto e ucciso a 65 anni: tragico incidente a Palestrina - Stava attraversando la strada quando è stato travolto e ucciso: l'automobilista, dopo essere scappato, qualche ora dopo si è presentato in caserma ... fanpage.it