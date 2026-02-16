Salento tragico incidente sulla Statale 275 | c' è un morto Tre i feriti

Cosimo Mangia, operaio di 61 anni di Cursi, è morto in un incidente sulla Statale 275, probabilmente a causa di un tamponamento tra due auto. L’incidente si è verificato vicino allo svincolo per Otranto e Scorrano, coinvolgendo anche altre tre persone rimaste ferite. Un’auto ha improvvisamente frenato, e l’altra non è riuscita a evitarla, provocando il violento impatto che ha portato alla tragedia.

Un tamponamento tra due autovetture sulla Strada Statale 275, nei pressi dello svincolo per Otranto e Scorrano, è costato la vita a Cosimo Mangia, operaio di 61 anni di Cursi, C.M. nel pomeriggio di oggi. La vittima era alla guida di una Ford Fiesta. La tragedia si sarebbe consumata a seguito del tamponamento con una Skoda con tre persone a bordo. L'urto ha deformato la parte posteriore dell'utilitaria, non lasciando scampo al conducente. La ford nell'impatto è finita nell'area di cantiere che interessa in questo periodo il tratto stradale della 275 oggetto di ammodernamento.