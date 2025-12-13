Tragico incidente in Ciociaria scontro fra auto | un morto e due feriti intrappolati nelle lamiere arriva elisoccorso

Un grave incidente in Ciociaria lungo la Monte Lepini ha coinvolto due veicoli, provocando un fronte di emergenza. L'impatto ha causato un morto e due feriti, rimasti intrappolati nelle lamiere. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, tra cui un elicottero, per prestare assistenza e gestire la difficile situazione.

Terribile incidente in Ciociaria, lungo la Monte Lepini, dove due auto si sono scontrate e una si è ribaltata. Un morto e due feriti, interviene l'elisoccorso. Fanpage.it Tragico incidente in Ciociaria, scontro fra auto: un morto e due feriti intrappolati nelle lamiere, arriva elisoccorso - Terribile incidente in Ciociaria, lungo la Monte Lepini, dove due auto si sono scontrate e una si è ribaltata. fanpage.it

Scontro tra due auto, soccorsi sul posto - Lo scontro, al vaglio dei carabinieri giunti sul posto, si è verificato intorno a mezzanotte, sotto il ponte a pochi metri dallo svincolo della superstrada e del centro commerciale. ciociariaoggi.it

Tragico incidente a Napoli: muore un uomo di 46 anni in scooter | https://shorturl.at/CbG3D - facebook.com facebook

FROSINONE: SCONTRO IN AUTOSTRADA, PERDE LA VITA 41ENNE

Video FROSINONE: SCONTRO IN AUTOSTRADA, PERDE LA VITA 41ENNE Video FROSINONE: SCONTRO IN AUTOSTRADA, PERDE LA VITA 41ENNE