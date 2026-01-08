Tragedia sul lavoro a Valdina | operaio avellinese perde la vita dopo una caduta

Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi a Valdina, causando la morte di un uomo di 69 anni originario di Avellino. Secondo quanto riportato da Messina Today, l’operaio è precipitato da un’altezza di circa quattro metri all’interno di un’azienda della zona. La tragedia sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza sul lavoro e di adottare misure preventive adeguate.

