Tragedia in un cantiere a Cava de’ Tirreni | muore operaio di 60 anni l' ira dei sindacati

Un incidente sul lavoro si è verificato in un cantiere di Cava de’ Tirreni, provocando la morte di un operaio di 60 anni. La tragedia ha scosso la comunità locale e sollevato immediati interrogativi sulla sicurezza nelle attività edili. L’incidente si è verificato durante le operazioni di lavoro, mentre l’uomo si trovava sul sito.

La provincia di Salerno registra l'ennesima vittima sul lavoro. Un operaio sessantenne, residente a Siano, ha perso la vita a seguito di una caduta avvenuta mentre era impegnato in un cantiere edile a Cava de' Tirreni. L'incidente si è verificato nel pomeriggio del 24 febbraio in via XXV Luglio.