Rocco Costantino, 61 anni, originario di Siano, è la vittima dell’ennesima tragedia sul lavoro avvenuta nel Salernitano. L’uomo è rimasto coinvolto in un grave incidente mentre era impegnato in un cantiere edile a Cava de’ Tirreni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’operaio stava lavorando in un cantiere situato in via XXV Luglio, dove erano in corso interventi di demolizione del solaio. Proprio durante queste operazioni, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe precipitato dal solaio riportando lesioni gravissime. Nel pomeriggio di ieri, Costantino è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Cava de’ Tirreni, pare accompagnato da un collega. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Cava De’ Tirreni, operaio precipita da un solaio e muore: Rocco aveva 61 anni

I Carabinieri hanno scoperto un tentativo di nascondere che si trattasse di un incidente sul lavoro

