Tragedia in montagna valanga travolge un gruppo di sciatori | due morti un disperso

Questa mattina una valanga ha travolto un gruppo di sciatori nella zona di Solda, in Alto Adige. Due persone sono morte sul colpo, mentre un’altra è dispersa. I soccorritori sono al lavoro per cercare di trovare il disperso e capire cosa sia successo. La zona è stata chiusa e le operazioni di ricerca continuano senza sosta.

È di due persone morte e una dispersa, al momento, il bilancio di una valanga avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, 5 febbraio 2026, nella zona sciistica di Solda, nei pressi delle piste del Madriccio, nel territorio comunale di Stelvio in Alto Adige.Secondo quanto riportato dal Soccorso Alpino.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Solda Valanga Valanga improvvisa travolge gruppo di sciatori a Solda: almeno due morti in Alto Adige Questa mattina una valanga ha travolto un gruppo di sciatori a Solda, in Alto Adige. Alto Adige, valanga sopra Solda travolge un gruppo di scialpinisti: estratti due morti, si cerca un terzo disperso Questa mattina una valanga si è staccata sopra Solda, travolgendo un gruppo di scialpinisti. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Solda Valanga Argomenti discussi: Valanga in Carnia: morto l'uomo sepolto nella neve, lavorava a Trieste; Travolto dalla valanga, Bologna piange il giovane pompiere; Tragedia in montagna: un 33enne è morto travolto da una valanga; Carlo Notari: il giovane vigile del fuoco morto sotto la neve. Tragedia in montagna: un 33enne è morto travolto da una valangaTARVISIO. Tragedia in montagna, in Friuli Venezia Giulia. E' morta la persona che, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 febbraio, è stata travolta a quota 1.600 metri, sui versanti boschivi situati tra ... ildolomiti.it Terribile tragedia in montagna, muore a 33 anni travolto da una valanga: addio a Simone de CilliaUDINE. Non ce l'ha fatta Simone de Cillia, il 33enne originario di Tarvisio investito da una valanga tra i versanti boschivi dei monti Prasnig e Lussari. Il giovane era appassionato di fotografia, vid ... ildolomiti.it Tragedia in montagna, il comando di Trieste piange il vigile del fuoco Carlo Notari. Nel video a parlare è il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia Ing. Luigi GIUDICE ARTICOLO - -> https://triestecafe.it/it/news/cronaca/tragedia-in-mont facebook Sembrava un incidente. Una tragedia di montagna. Era invece, secondo la Procura di Firenze, l’ultimo atto di un omicidio premeditato, pianificato per anni e costruito come una truffa assicurativa milionaria x.com

