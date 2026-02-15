Valle Leventina tragedia sci alpinismo | identificati i due giovani belgi morti nella valanga Indagini in corso

Due giovani sci-escursionisti belgi sono morti venerdì 13 febbraio in Valle Leventina, quando una valanga li ha travolti. Le autorità svizzere hanno appena identificato i loro nomi e stanno analizzando le cause dell’incidente. I due stavano facendo una gita in montagna con amici, quando la slavina si è staccata improvvisamente.

Tragedia in Valle Leventina: Identificate le vittime della valanga, due giovani belgi. Una valanga si è staccata venerdì 13 febbraio in Valle Leventina, in Svizzera, causando la morte di due sci-escursionisti. Le vittime sono state identificate come due cittadini belgi, un uomo di 35 anni residente in Belgio e un suo connazionale di 30 anni che viveva in Germania. La polizia cantonale ticinese ha confermato l'identità dei corpi lunedì 15 febbraio, a seguito di complesse operazioni di recupero e indagine. Il crollo sulla neve tra Pizzo Centrale e Pizzo Prevat. La tragedia si è consumata nel territorio di Airolo, in una zona particolarmente frequentata dagli appassionati di sci alpinismo, tra il Pizzo Centrale e il Pizzo Prevat.