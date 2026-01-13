Muore schiacciato dalla pianta che stava tagliando tragedia a Nembro

Martedì 13 gennaio a Nembro si è verificato un tragico incidente durante un intervento di taglio di una pianta. Claudio Pelliccioli, 64 anni, è stato gravemente ferito e, nonostante l’intervento dei soccorsi, è deceduto sul posto. L’accaduto evidenzia i rischi connessi a lavori di manutenzione arborea e la responsabilità di adottare misure di sicurezza adeguate.

