Ora si cerca di determinare la fonte da cui si è sprigionato il gas tossico che ha ucciso un uomo e intossicato un altro a Vigodarzere, in provincia di Padova. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Uomo trovato morto in casa a San Michele di Moriano, forse ucciso dal monossido di carbonioUn uomo sui 50 anni è stato trovato senza vita nella mattinata di venerdì 20 febbraio all’interno della propria abitazione a San Michele di Moriano,...

Colto da arresto cardiaco nel salernitano: uomo salvato dal 118Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi in un comune della provincia di Salerno, dove un uomo di 45 anni è stato colpito da un...

Temi più discussi: Vigodarzere, esalazioni di monossido in casa: un morto e un intossicato; Padova, monossido di carbonio in una casa: un morto e un intossicato; Padova, monossido di carbonio in un appartamento: morto un uomo, un altro salvato in tempo dal 118; Monossido di carbonio in un appartamento, un morto e un intossicato.

Monossido di carbonio nella casa: un morto e un ferito, la scoperta choc a PadovaUna persona è morta e un'altra è rimasta intossicata nella serata di ieri a causa delle esalazioni di monossido di carbonio all'interno di un appartamento a Vigodarzere, ... leggo.it

Monossido nell'appartamento di lavoratori, un morto e un intossicato gravissimoPADOVA - È morto nel sonno senza rendersi conto che stava respirando monossido e non ossigeno. Chi era nella branda a fianco è stato salvato per miracolo, ma è in ... ilgazzettino.it

MONOSSIDO KILLER A PADOVA: UN UOMO MUORE IN CASA, UN ALTRO IN OSPEDALE Monossido di carbonio in un appartamento a Padova, in zona Vigodarzere: un uomo è morto, un altro è stato ricoverato per intossicazione. L’allarme è scattato in sera - facebook.com facebook