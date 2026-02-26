Tragedia a Vigodarzere | monossido di carbonio uccide in 20 minuti

Una tragedia domestica ha colpito Vigodarzere, in provincia di Padova, dove una fuga di monossido di carbonio in un appartamento ha causato la morte di un uomo e l'intossicazione di un altro. I soccorsi, arrivati tempestivamente, hanno trovato i due uomini già in difficoltà a causa delle esalazioni. Uno dei due non è sopravvissuto, mentre l'altro è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. Le indagini sono ancora in corso per determinare l'origine della perdita di gas, ma l'evento ha scosso la comunità locale e sollevato interrogativi urgenti sulla sicurezza degli impianti domestici. Una tragedia annunciata: come è successo davvero La tragedia è scoppiata intorno alle 20:04 di ieri sera, quando una segnalazione anonima ha allertato il Suem 118. 🔗 Leggi su Ameve.eu

