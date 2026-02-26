Tpl a Latina corse soppresse e disagi | Autisti tra malattia permessi e congedi Personale ridotto del 47%

Oggi il trasporto pubblico a Latina ha registrato numerosi disagi a causa di un pesante calo del personale. La riduzione del 47% del numero di autisti disponibili ha portato alla cancellazione di molte corse, creando problemi agli utenti che si sono trovati senza collegamenti affidabili. La situazione ha generato ritardi e difficoltà di spostamento per studenti e cittadini.

Latina, 26 febbraio 2026 – Giornata complicata per il trasporto pubblico locale di Latina. La soppressione di numerose corse ha provocato disservizi diffusi, con conseguenze immediate per utenti, lavoratori e studenti che si sono trovati a fare i conti con ritardi e collegamenti saltati. "Personale ridotto del 47%". A intervenire è Gianluca Di Cocco che, in una nota, ricostruisce quanto comunicato formalmente dal gestore del servizio. Alla base delle cancellazioni ci sarebbe una significativa riduzione del personale disponibile: l'assenza di autisti per malattia, insieme a permessi, riposi e congedi, avrebbe determinato un calo pari a circa il 47% della forza lavoro in servizio, incidendo "in maniera diretta sulla regolarità dell'esercizio".