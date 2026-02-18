Ferrovie sud est | oggi niente pullman corse soppresse per mancanza di autisti Certificati medici per decine di conducenti

Le Ferrovie Sud Est hanno cancellato tutte le corse di pullman oggi a causa della mancanza di autisti certificati. Decine di conducenti non sono riusciti a ottenere i documenti medici necessari per poter lavorare, lasciando il servizio sospeso. La situazione si è aggravata dopo che alcuni autisti hanno avuto problemi di salute che hanno richiesto certificazioni specifiche. I passeggeri si sono trovati senza alternative, con molte corse annullate. La società sta cercando di risolvere il problema al più presto.

Ferrovie Sud-Est, in malattia un autista su 3: 258 corse saltate in tutta la Puglia. Disagi per tutta la settimana; Fse nel caos, 50 autisti in malattia: 258 corse saltate e disagi per i pendolari; Autobus Ferrovie del Sud Est: oltre 330 corse saltate tra Bari, Taranto e Brindisi. Oggi problemi; Ferrovie Sud-Est, il salvataggio torna alla Corte di giustizia. Ma sul servizio deciderà la Regione. Ferrovie Sud-Est, in malattia un autista su 3: 258 corse saltate in tutta la Puglia. Disagi per tutta la settimanaDopo l'avvio di una vertenza con i sindacati per la riorganizzazione dei turni. Oggi 17 febbraio alcune tratte affidate a un consorzio esterno per non interrompere il servizio ... Pendolari a piedi tra Bari, Taranto e Brindisi: autobus Ferrovie del Sud Est, 330 corse cancellatePendolari a piedi tra Bari, Taranto e Brindisi: autobus Ferrovie del Sud Est, oltre 330 corse cancellate. Corse garantite solo a fasce. Autobus Ferrovie del Sud Est: oltre 330 corse saltate tra Bari, Taranto e Brindisi. Oggi problemi