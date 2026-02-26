Energia In Lousiana e Texas oltre ai terminali di Gnl esistenti ne stanno costruendo altri. Grandi opere ad alto impatto e sfruttamento. Qui l’Ice non «disturba» i lavoratori migranti Energia In Lousiana e Texas oltre ai terminali di Gnl esistenti ne stanno costruendo altri. Grandi opere ad alto impatto e sfruttamento. Qui l’Ice non «disturba» i lavoratori migranti «Lavori in corso» è l’ipotetico cartello che sormonta il tratto di costa del Golfo del Messico tra il Texas e la Louisiana. Lì, infatti, ci sono alcuni dei più importanti terminal per l’esportazione di gas naturale liquefatto attualmente in fase di espansione o di costruzione ex novo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Tour nei santuari fossili trumpiani, tra petrolio e gas

La corsa all’oro dell’Artico. Fanno gola gas naturale e petrolio. Sfida (silenziosa) tra superpotenzeRoma, 8 dicembre 2025 – Niente di nuovo sul fronte orientale, la guerra continua, la Russia fa strage di civili, l’Ucraina non si arrende.

In Europa eolico e solare superano i fossili nella produzione elettrica, ma resta il nodo del gasRoma, 23 gennaio 2026 – Nel 2025 l’Unione europea ha raggiunto un traguardo simbolico nella transizione energetica: per la prima volta eolico e...