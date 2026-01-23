Nel 2025, l’Unione Europea ha segnato un passo importante nella transizione energetica, con eolico e solare che hanno superato i combustibili fossili nella produzione di elettricità. Tuttavia, resta aperto il dibattito sul ruolo del gas naturale come elemento di transizione e sulle sfide da affrontare per un sistema energetico più sostenibile e sicuro.

Roma, 23 gennaio 2026 – Nel 2025 l’Unione europea ha raggiunto un traguardo simbolico nella transizione energetica: per la prima volta eolico e solare hanno prodotto più elettricità dei combustibili fossili. Secondo l’ultimo rapporto di Ember, think tank specializzato sui sistemi energetici, le due fonti rinnovabili hanno coperto complessivamente il 30,1% della produzione elettrica europea, superando il 29% dei fossili. Il risultato è stato trainato soprattutto da un nuovo balzo in avanti del solare, che ha raggiunto i 369 TWh, con una crescita superiore al 20% su base annua per il quarto anno consecutivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In Europa eolico e solare superano i fossili nella produzione elettrica, ma resta il nodo del gas

Nel 2025 eolico e solare superano per la prima volta i combustibili fossili nella produzione elettrica dell’UeNel 2025, per la prima volta, l’energia eolica e solare hanno superato i combustibili fossili nella produzione elettrica dell’Unione Europea.

Eolico e solare superano per la prima volta i combustibili fossili, la svolta nella produzione elettrica dell’UeNel 2025, per la prima volta, l’energia eolica e solare hanno superato i combustibili fossili nella produzione di elettricità nell’Unione europea, raggiungendo una quota del 30% rispetto al 29%.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Nei Paesi UE eolico e solare hanno generato più elettricità delle fossili; Eolico e fotovoltaico producono più energia elettrica delle fonti fossili: lo storico sorpasso in Ue; Eolico in Europa, la Cina avanza: la sfida delle turbine e i rischi sicurezza; Il sorpasso | Eolico e solare superano le fonti fossili nella produzione energetica dell’Ue.

Eolico in Europa, la Cina avanza: la sfida delle turbine e i rischi sicurezzaTurbine eoliche cinesi in Europa: crescita, accordi nel Regno Unito, rischi sicurezza e possibili barriere UE entro il 2030. agendadigitale.eu

Eolico e solare battono i fossili in Europa: la svolta c’è, ma non ovunqueNel 2025 vento e sole coprono per la prima volta il 30% dell’elettricità Ue, superando i combustibili tradizionali. Il sorpasso è già realtà in 14 Paesi, ... repubblica.it

Energia pulita: l’Europa corre, l’Italia frena sull’eolico offshore x.com

Raggiunto un traguardo straordinario per l’#energia in Europa! Per la prima volta, fotovoltaico ed eolico hanno superato carbone e gas nella produzione di elettricità dell’UE. Un segnale chiaro: il sistema energetico europeo sta cambiando strutturalmente. S - facebook.com facebook