La corsa all’oro dell’Artico Fanno gola gas naturale e petrolio Sfida silenziosa tra superpotenze

Roma, 8 dicembre 2025 – Niente di nuovo sul fronte orientale,  la guerra continua, la Russia fa strage di civili, l’Ucraina non si arrende. Il mondo intanto, come conseguenza, punta l’attenzione sul Fianco nord, l’area dellArtico, che sta assumendo un’importanza strategica dal punto di vista geopolitico, militare ed economico. La frontiera del Grande freddo è diventata la terra delle grandi sfide, l’oggetto del desiderio delle superpotenze e dei Paesi presenti nella zona dei ghiacci eterni. Il club degli Stati che si affacciano su quest’area o includono territori nella regione artica è composto da Canada, Danimarca (con la Groenlandia), Finlandia, Islanda, Norvegia, Russia, Svezia e Stati Uniti, in particolare l’Alaska. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

