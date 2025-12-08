Roma, 8 dicembre 2025 – Niente di nuovo sul fronte orientale, la guerra continua, la Russia fa strage di civili, l’Ucraina non si arrende. Il mondo intanto, come conseguenza, punta l’attenzione sul Fianco nord, l’area dell ’Artico, che sta assumendo un’importanza strategica dal punto di vista geopolitico, militare ed economico. La frontiera del Grande freddo è diventata la terra delle grandi sfide, l’oggetto del desiderio delle superpotenze e dei Paesi presenti nella zona dei ghiacci eterni. Il club degli Stati che si affacciano su quest’area o includono territori nella regione artica è composto da Canada, Danimarca (con la Groenlandia), Finlandia, Islanda, Norvegia, Russia, Svezia e Stati Uniti, in particolare l’Alaska. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La corsa all'oro dell'Artico. Fanno gola gas naturale e petrolio. Sfida (silenziosa) tra superpotenze