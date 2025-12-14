Christmas Town ai Giardini della Carnale | una mattinata di magia e partecipazione ennesimo successo per Torrione Eventi APS

Una mattinata di magia e partecipazione ha animato i Giardini della Carnale durante l’evento “Christmas Town”, organizzato da Torrione Eventi APS. La giornata, resa speciale dalla performance della compagnia Citrea, ha riscosso un grande successo, confermando l’entusiasmo e la soddisfazione dell’associazione per questa iniziativa natalizia.

