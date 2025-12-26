Il Comune di Pisa conferma la piena operatività del servizio di trasporto sociale per persone con disabilità, fondamentale per consentire spostamenti verso scuole, università, centri diurni e luoghi di lavoro. Il servizio, gestito nella zona pisana da un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) composta da otto enti del terzo settore, vede la Pubblica Assistenza Pisa nel ruolo di capofila. “Il trasporto sociale è un supporto essenziale per garantire sicurezza, autonomia e inclusione alle persone con disabilità e alle loro famiglie – sottolinea Giovanna Bonanno, assessore alle politiche sociali del Comune. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Pisa. Trasporto sociale, il Comune sostiene le persone con disabilità

Leggi anche: Fino a 3.000 euro di contributi per il trasporto casa-lavoro per le persone con disabilità

Leggi anche: Trasporto pubblico, al via le domande per la tessera Ast destinata alle persone con disabilità

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Trasporto sociale a rischio, la Pa scrive agli utenti: "Servizi verso il caos" - Lettera dell’associazione alle famiglie: “Crisi della SdS e uscita del Comune di Pisa mettono a rischio l’organizzazione”. lanazione.it

Sociale: pubblicato il bando per persone fragili con necessità di servizi di trasporto - Pisa, 2 agosto 2024 – È stato pubblicato sul sito web del Comune di Pisa il bando “Viaggio in tranquillità”, il contributo erogato dall’Ufficio Sociale e dedicato al sostegno delle persone in ... lanazione.it

Trasporto sociale. Il Comune: va potenziato cerchiamo operatori - L’amministrazione comunale ha avviato una ricerca di operatori attraverso un avviso pubblico con l’obiettivo di potenziare il servizio di trasporto sociale, rispondendo così alla crescente domanda da ... ilgiorno.it

Un capolavoro storico e... la Torre di Pisa Volvo PV36 Carioca era capace di rubare la scena a chiunque. Con il suo design aerodinamico di ispirazione americana e l'inconfondibile tocco Art Déco, non era solo un mezzo di trasporto. Era una dichiarazione - facebook.com facebook