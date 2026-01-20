Il medico dei maiali in scena al Teatro Ricciardi

Il 21 gennaio alle 20.30, al Teatro Ricciardi di Capua, va in scena “Il medico dei maiali”. Lo spettacolo, scritto e diretto da Davide Sacco, vede la partecipazione di Luca Bizzarri, Francesco Montanari, David Sebasti e Mauro Marino. La rappresentazione propone un’interpretazione originale del testo, con scene di Luigi Sacco e luci di Luigi Della Monica. Un’occasione per assistere a una proposta teatrale di qualità nel rispetto delle norme di sicurezza.

