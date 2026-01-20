Il medico dei maiali in scena al Teatro Ricciardi

Da casertanews.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 gennaio alle 20.30, al Teatro Ricciardi di Capua, va in scena “Il medico dei maiali”. Lo spettacolo, scritto e diretto da Davide Sacco, vede la partecipazione di Luca Bizzarri, Francesco Montanari, David Sebasti e Mauro Marino. La rappresentazione propone un’interpretazione originale del testo, con scene di Luigi Sacco e luci di Luigi Della Monica. Un’occasione per assistere a una proposta teatrale di qualità nel rispetto delle norme di sicurezza.

Mercoledì 21 gennaio alle ore 20.30, al Teatro Ricciardi di Capua, va in scena “Il medico dei maiali” con testo e regia di Davide Sacco, con Luca Bizzarri, Francesco Montanari, David Sebasti, Mauro Marino e con Luigi Cosimelli; scene di Luigi Sacco, luci di Luigi Della Monica, costumi di.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Agropoli, Luca Bizzarri e Francesco Montanari in scena con “Il medico dei maiali”A Agropoli il 14 gennaio alle 20 si terrà lo spettacolo teatrale “Il medico dei maiali”, con Luca Bizzarri e Francesco Montanari.

Leggi anche: Manfredonia: “Il medico dei maiali” con Luca Bizzarri e Francesco Montanari Teatro "Dalla" il 16 gennaio

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Lo spettacolo Il medico dei pazzi in scena a Bari 7-11 gennaio 2026; Il medico dei maiali con Luca Bizzarri e Francesco Montanari; Manfredonia: Il medico dei maiali con Luca Bizzarri e Francesco Montanari; Il medico dei maiali per la regia di Davide Sacco, con Luca Bizzarri e Francesco Montanari, in scena al teatro Dalla.

Il medico dei maiali in scena al Teatro RicciardiMercoledì 21 gennaio alle ore 20.30, al Teatro Ricciardi di Capua, va in scena Il medico dei maiali con testo e regia di Davide Sacco, con Luca Bizzarri, Francesco Montanari, David Sebasti, Mauro Ma ... casertanews.it

MEDICO MAIALI Il medico dei maiali per la regia di Davide Sacco, con Luca Bizzarri e Francesco Montanari, in scena al teatro DallaKing is dead, un’enorme scritta padroneggia sul palco: il Re inglese è morto e  l’unico disponibile nei paraggi per costatarne il decesso ... statoquotidiano.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.