Francesco Procopio e Stefano Sarcinelli protagonisti al Teatro Ricciardi

Venerdì 27 febbraio alle ore 20.30 al Teatro Ricciardi di Capua Francesco Procopio e Stefano Sarcinelli in “Grisù, Giuseppe e Maria” di Gianni Clementi con Loredana Piedimonte e Giosiano Felago, Carmen Landolfi, scene di Alessandro Chiti, costumi di Melissa De Vincenzo, regia di Pierluigi Iorio. Siamo negli anni Cinquanta, la guerra ha lasciato paura e miseria, ma è forte il desiderio di ricominciare a vivere. Il “boom economico” fa da contraltare all’analfabetismo e al fenomeno dell’emigrazione, ancora considerevolmente presente; la trasformazione strutturale dell’Italia corre molto più veloce del suo sviluppo culturale e sociale. A fare da sfondo un tragico fatto di cronaca: il disastro di Marcinelle, la miniera belga nella quale, l’otto agosto del ’56, per un incendio, persero la vita 262 persone, tra cui 136 immigrati italiani. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche:

"Il medico dei maiali" in scena al Teatro Ricciardi

Biagio Izzo in "Finché giudice non ci separi" al Teatro Ricciardi

Argomenti discussi: Con Gianni Clementi io, il parroco e tu; Teatro Ricciardi, in scena Grisù, Giuseppe e Maria a Capua; La commedia Grisù, Giuseppe e Maria torna a Torino nel 2026 tra risate e saggezza popolare; Grisù, Giuseppe e Maria, al Teatro Ricciardi: a Capua una commedia tra risate, emigrazione e memoria.

Esattamente 375 anni fa, il 9 febbraio del 1651, nasceva l'inventore del gelato moderno: Francesco Procopio Cutò. - facebook.com facebook