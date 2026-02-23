Futuro Nazionale entra a palazzo | Salvatore Porro lascia Fratelli d' Italia e sceglie Vannacci

Salvatore Porro lascia Fratelli d’Italia per entrare in Futuro Nazionale, motivato dalla volontà di sostenere Roberto Vannacci. La decisione deriva dalla crescente insoddisfazione verso le scelte del vecchio partito e dalla volontà di rafforzare il nuovo progetto politico. Con questa mossa, Porro intende portare nuove idee e alleanze nel panorama locale di Trieste. La sua scelta si inserisce in un quadro politico in rapido cambiamento.

Il mercato invernale di Roberto Vannacci si apre con quattro acquisti. Futuro Nazionale, neo partito fondato dall'ex generale dopo lo strappo con la Lega di Matteo Salvini, entra in Consiglio comunale a Trieste. L'attuale consigliere di Fratelli d'Italia, Salvatore Porro, abbandona quindi i sovranisti di Giorgia Meloni per approdare tra le fila del movimento vannacciano. “Passo con Vannacci perché sono contro la guerra - ha dichiarato a chi scrive il consigliere -, sono cattolico e sto con il papa”. Queste le prime parole di Porro, che assieme agli altri tre amministratori pubblici verrà presentato venerdì 27 febbraio in una conferenza stampa in programma nella sala Giunta del Comune di Trieste. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

“Vado con Vannacci”. Chi è il parlamentare che sceglie Futuro nazionaleUn nuovo segnale arriva dalla scena politica italiana.

Vannacci lascia la Lega: «Proseguo la mia strada da solo, impegno è cambiare l'Italia». E lancia ?Futuro NazionaleVannacci lascia la Lega e annuncia di andare avanti da solo, con l’obiettivo di cambiare l’Italia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Futuro Nazionale, Lorenzo Gasperini responsabile provinciale di Livorno; Catania, nasce il comitato costituente di Futuro Nazionale. Tanasi: Parte un nuovo percorso politico per il territorio; Sondaggi, la supermedia del 19 febbraio 2026. Calo Fratelli d'Italia, Futuro Nazionale al 3%; Senna (Commissione Albo Odontoiatri nazionale): 20 febbraio ricorrenza che interroga il nostro presente e il nostro futuro.

Futuro Nazionale a Siracusa, anche Flavio D’Elia annuncia l’adesione al partito di VannacciDal percorso nella Lega Giovani al progetto Futuro Nazionale. D’Elia annuncia l’ingresso nel movimento politico ... siracusanews.it

Futuro Nazionale, Sasso: Subito tre leggi su famiglia, sicurezza e remigrazioneStatuto di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci: identità tradizionale, famiglia naturale, sicurezza e remigrazione tra i punti chiave illustrati dal deputato Rossano Sasso. tag24.it

Supermedia YouTrend: Futuro Nazionale al 3%, giù il centrodestra #SkyInsider x.com

Per la prima volta tutti gli istituti testano Futuro Nazionale, stimato al 3% nella Supermedia YouTrend. Calano Lega, FdI e M5S, stabile il centrosinistra. Il centrodestra scende al 46,6%. Sul referendum giustizia si riduce il divario: Sì al 52,9%, No al 47,1%. Ne p - facebook.com facebook