tommaso paradiso svela il suo cantante preferito a sanremo

Ognuno di noi, quando guarda il Festival di Sanremo, ha sempre il proprio cantante preferito. Ma vi siete mai chiesti chi sia il preferito di un artista in gara nello stesso festival? «Io faccio sempre il tifo per quelli a cui sono più legato, quindi: Fulminacci, Levante, Enrico Nigiotti, Dito nella Piaga. Poi si vedrà. Perché in passato canzoni diventate intramontabili non hanno necessariamente vinto. Al di là degli esempi più famosi, come Zucchero o Vasco Rossi, anche di recente è successo: brani come quelli di Tananai o di Achille Lauro non hanno vinto, ma sono rimasti tra i più ricordati dopo il Festival, entrando nella memoria collettiva. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

