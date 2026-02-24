Chi è Tommaso Paradiso cantante in gara al Festival di Sanremo 2026

Tommaso Paradiso si presenta al Festival di Sanremo 2026 dopo aver ottenuto successo come frontman dei The Giornalisti e ora come artista solista. La sua presenza in gara deriva dalla volontà di ampliare il suo pubblico e dimostrare la crescita musicale. Nel corso degli anni, ha pubblicato singoli e album che hanno conquistato le classifiche. La sua esibizione al festival rappresenta una tappa importante nel suo percorso artistico.

. Tommaso Paradiso è uno dei nomi più noti della music italiana, per anni frontman dei The Giornalisti e ora affermato cantante solista. Per lui si tratta dell’esordio sul palco dell’Ariston, dove sarà in gara tra i Big a Sanremo 2026 con il brano I romantici. Qual è l’età (anni), la carriera e la vita privata di Tommaso Paradiso? Ecco le informazioni. Romano, classe 1983, Tommaso Paradiso è noto al grande pubblico come ex frontman della band pop-indie Thegiornalisti e oggi come artista solista di primo piano. Nato e cresciuto nel quartiere Prati di Roma, ha studiato al liceo classico e si è laureato in filosofia prima di dedicarsi completamente alla musica. 🔗 Leggi su Tpi.it

