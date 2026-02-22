Tommaso Paradiso si sposa | dopo Sanremo finalmente le nozze con la sua Carolina ecco chi è la compagna del cantante

Tommaso Paradiso si sposa con Carolina Sansoni, confermando la relazione dopo il suo debutto a Sanremo. La coppia ha scelto di ufficializzare il loro amore con il matrimonio, che si terrà nelle prossime settimane. Carolina, con cui il cantante romano ha condiviso diversi momenti pubblici, lavora nel settore della moda. La notizia ha suscitato molta curiosità tra i fan, che attendono ulteriori dettagli sulla cerimonia.

Tommaso Paradiso pronto a sposare Carolina Sansoni dopo il Festival di Sanremo: ecco chi è la compagna del cantautore romano. Leggi anche: Ricordate cosa diceva Tommaso Paradiso su Sanremo? A pensarci oggi viene da ridere. Per Tommaso Paradiso il 2026 si preannuncia come un anno da incorniciare. Dopo una carriera costellata di successi prima con i Thegiornalisti e poi da solista, il cantautore romano è pronto a salire per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo. Ma le emozioni non finiscono all’Ariston: secondo le ultime indiscrezioni, per lui sarebbe in arrivo anche un passo importantissimo nella vita privata. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Tommaso Paradiso pronto alle nozze con Carolina Sansoni dopo Sanremo 2026, il gossip: "Si sta preparando al sì"

Tommaso Paradiso si sposa con Carolina: l'indiscrezione

Tommaso Paradiso si sposa dopo Sanremo 2026: chi è la fidanzata Carolina Sansoni

Tommaso Paradiso, il 2026 è l’anno del sì: prima il debutto a Sanremo, poi le nozze con CarolinaTommaso Paradiso e Carolina Sansoni verso il matrimonio a giugno 2026? Tutti i dettagli sulle presunte nozze dopo il debutto a Sanremo, la nascita della figlia Anna e la storia della loro unione. cosmopolitan.com

