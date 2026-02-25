La Virtus Bologna riabbraccia Toko Shengelia: questo l’omaggio al suo ex giocatore. pic.twitter.comzu79YUFrp6 Prima della palla a due di EuroLeague tra virtus Bologna e barcellona, l’attenzione è stata centrata su un protagonista storico per la squadra emiliana. toko shengelia è stato nuovamente accolto con calore, in un momento che ha sottolineato il legame tra la società e l’ex giocatore, figura di rilievo nelle ultime stagioni. La virtus Bologna ha riabbracciato toko shengelia, celebrando l’apporto fornito dall’atleta georgiano nel corso degli ultimi anni. L’accoglienza riservata al giocatore è stata accompagnata da segnali di stima e da un momento condiviso prima dell’incontro con il barcellona. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Virtus Bologna riaccoglie Toko Shengelia: il ritorno del campione

