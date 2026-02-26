Saluto nazista sugli spalti il Real Madrid espelle un tifoso dallo stadio | Procedimento immediato

Durante la partita tra Real Madrid e Benfica, un tifoso è stato sorpreso mentre faceva il saluto nazista sugli spalti. L’episodio è stato notato subito e il fan è stato allontanato dall’impianto senza indugi. L’evento ha generato reazioni e richieste di intervento da parte delle autorità sportive. La società ha adottato misure immediate per gestire la situazione.

Un tifoso è stato ripreso mentre faceva il saluto nazista prima di Real Madrid-Benfica ed è stato immediatamente allontanato dallo stadio. Il club ha aperto un procedimento disciplinare e ribadito la tolleranza zero contro odio e razzismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

