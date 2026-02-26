ticket sanitari non pagati proroga fino a dicembre per il saldo

ATS. Posticipati i termini per saldare i debiti non versati per i verbali che sono stati notificati entro fine 2025. Si allarga la finestra per sanare la propria posizione in caso di ticket sanitari non pagati. L’Ats di Bergamo, in linea con quanto previsto da Regione Lombardia, comunica che sono stati differiti i termini per il pagamento dei ticket sanitari non versati, relativi a prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutica fruite pur non avendo i requisiti per l’esenzione. Per informazioni o per richiedere l’invio del nuovo avviso di pagamento PagoPa, è possibile scrivere a email protected oppure contattare il numero 035. 385159 (attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12); l’Ufficio Recupero Ticket dell’Ats Bergamo non effettua ricevimento al pubblico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Aragona (Fdi): "A Reggio ticket sanitari non pagati per 3 milioni di euro. La Regione spieghi""Qual è l’importo aggiornato relativo ai ticket sanitari non pagati nella provincia di Reggio?".

Ticket sanitari non pagati, arriva la sanatoria: come cancellare la sanzioneAts Brianza applica la nuova legge regionale: chi ha ricevuto i verbali per il 2020 può evitare la multa versando solo il dovuto entro il 31 dicembre...

