Sorpreso dal proprietario mentre ruba l' auto | Ti ammazziamo

Un giovane tunisino di 20 anni è stato preso in flagranza di reato dai carabinieri a Caserta mentre tentava di rubare un’auto. Il proprietario, sorpreso sul fatto, gli ha subito minacciato di morte, dicendo: “Ti ammazziamo”. I militari sono intervenuti e hanno arrestato Naceur Karoui, che ora si trova in cella.

Sorpreso dal proprietario a rubare un'auto lo minaccia: "Ti ammazziamo". Per questo un 20enne tunisino, Karoui Naceur, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Caserta.L'episodio si è verificato nella notte a Largo dell'Assunta, nella frazione Falciano di.

