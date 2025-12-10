Prima la lite fuori dal locale poi minacce e resistenza alla Polizia | emesso il Daspo contro un uomo

Un episodio di tensione si è verificato nel centro storico di Ravenna, con una lite scoppiata fuori da un locale. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, l'uomo coinvolto ha rivolto minacce e mostrato resistenza, portando all'emissione di un Daspo nei suoi confronti. Due distinti interventi hanno richiesto l'intervento della polizia per gestire la situazione.

Momenti di tensione all'esterno di un locale del centro storico di Ravenna, dove si sono resi necessari due distinti interventi delle forze dell'ordine. Dopo l'operazione dei Carabinieri che hanno rintracciato e denunciato un 27enne che avrebbe rivolto minacce contro gli addetti alla sicurezza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

