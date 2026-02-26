Thuram corsa all’indietro Ora l’Inter chiede di più

Grandi aspettative, grandi responsabilità. Ben fuori dal mantra per cui si vince e si perde in undici, nel momento della débacle le critiche si accumulano sulle spalle dei giganti, divenuti improvvisamente argilla nelle mani dei giocolieri norvegesi. All’ Inter servivano i gol, per ribaltare il risultato nei playoff di Champions League. Ne era arrivato uno solo all’andata e lo aveva segnato Esposito. Nemmeno Lautaro Martinez, che pure ha avuto un’ora a disposizione e ne ha cavato fuori giusto un palo e un’occasione sventata in extremis. Soppesando gli umori della piazza, però, non prevale la colpa degli assenti. Semmai la convinzione che, in una gara da rimonta, l’ultimo a cui poter rinunciare era il bomber e leader, se un infortunio non si fosse messo di mezzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

