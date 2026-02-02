Il partito di Fratelli d’Italia chiede l’addio dell’assessore di Avs a Torino, dopo i disordini scoppiati durante il corteo di Askatasuna. La manifestazione, annunciata da giorni, si è conclusa con scontri e tensioni, come previsto da chi conosceva bene quell’ambiente. La polizia ha dovuto intervenire per controllare la situazione, mentre le richieste di dimissioni aumentano. La questione resta calda e apre nuovi interrogativi sulla gestione della sicurezza in città.

Il corteo di Askatasuna era noto da giorni che sarebbe finito in quel modo. Si sapeva che ci sarebbero stati scontri, più tensioni ma d’altronde chiunque conosca anche solo minimamente quell’area ideologica era conscio del fatto che migliaia di anarchici e antagonisti non si sarebbero spostati su Torino solo per fare la sfilata di solidarietà. Lo sapeva anche chi ha partecipato al corteo, chi oggi si dissocia da quella frangia violenta composta da 1100-1500 individui bardati e irriconoscibili. E lo sapevano anche i politici che, nonostante tutto, si sono presentati alla manifestazione. Oggi, il sindaco Stefano Lo Russo si è presentato in Consiglio comunale per fare le sue dichiarazioni e comunicazioni in merito a quanto accaduto e contemporaneamente l’opposizione di centrodestra si sta preparando a discutere già nelle prossime ore una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore Jacopo Rosatelli, rappresentante di Avs che però non era in piazza sabato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Askatasuna, ora FdI chiede il passo indietro dell’assessore di Avs a Torino

Approfondimenti su Askatasuna Avs

Ultime notizie su Askatasuna Avs

Argomenti discussi: Corteo Askatasuna, vertice di governo sul nuovo decreto Sicurezza. Meloni: Risoluzione unitaria - Sicurezza, Conte (M5S): Sì a risoluzione unitaria, se recepisce le nostre proposte; FDI - FRATELLI D'ITALIA * SENATO: ASKATASUNA. BIGNAMI-MALAN (FDI): FDI CHIEDE MARTEDÌ DISCUSSIONE IN AULA E MOZIONE PER CONDANNARE VIOLENZE. BASTA AMBIGUITÀ E CONNIVENZE; FDI - FRATELLI D'ITALIA * CAMERA: ASKATASUNA. MAULLU (FDI), PATETICO INDIGNARSI DOPO. L’ILLEGALITÀ E LA VIOLENZA VANNO CONDANNATE SEMPRE; FdI porta in Parlamento le violenze di Askatasuna Informativa di Piantedosi martedì alle Camere.

Askatasuna, ora FdI chiede il passo indietro dell’assessore di Avs a TorinoJacopo Rosatelli non era in piazza sabato con Askatasuna ma è stato uno dei sostenitori della sua conversione in bene comune: coi manifestanti c’erano altri esponenti del suo partito ... msn.com

Askatasuna, Montaruli (FdI): leader sinistra prendano distanze. Ora magistratura indaghi per tentato omicidio(ASI) Da torinese, voglio esprimere vicinanza e solidarietà ai giornalisti e agli operatori che sono stati aggrediti mentre svolgevano il loro lavoro di documentazione, e ringraziarli per il voro enc ... agenziastampaitalia.it

Il vicesegretario della Lega chiede pene severe per chi aggredisce i poliziotti #Torino #scontro #polizia #laserverde #Askatasuna #Vannacci - facebook.com facebook

Anche il senatore Rosso di #ForzaItalia chiede al sindaco di Torino Lo Russo ( #PD) l'estromissione "dalla giunta e dalla maggioranza" degli esponenti di #Avs accusandoli "di stare dalla parte dei violenti invece che della legalità" #Askatasuna x.com