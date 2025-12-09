Montolivo | Il Milan ha potato a casa una grande vittoria Allegri? Ha tante qualità

Riccardo Montolivo commenta la vittoria del Milan a Torino, sottolineando l'importanza del risultato per la squadra. L’ex calciatore rossonero elogia anche le qualità di Allegri, evidenziando l’impatto positivo dell’allenatore sulla prestazione dei suoi. Un’analisi che valorizza il successo dei rossoneri e le capacità di Allegri nel guidare il team.

L’ex calciatore del Milan Riccardo Montolivo, nel post partita di Torino-Milan ha parlato ai microfoni del 'Club' della gara dei rossoneri: parole al miele nei confronti di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

