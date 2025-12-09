Montolivo | Il Milan ha potato a casa una grande vittoria Allegri? Ha tante qualità
Riccardo Montolivo commenta la vittoria del Milan a Torino, sottolineando l'importanza del risultato per la squadra. L’ex calciatore rossonero elogia anche le qualità di Allegri, evidenziando l’impatto positivo dell’allenatore sulla prestazione dei suoi. Un’analisi che valorizza il successo dei rossoneri e le capacità di Allegri nel guidare il team.
L’ex calciatore del Milan Riccardo Montolivo, nel post partita di Torino-Milan ha parlato ai microfoni del 'Club' della gara dei rossoneri: parole al miele nei confronti di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Montolivo Promuove Allegri! L'ex capitano rossonero elogia la lucidità del tecnico dopo la rimonta sul Torino: «È una delle sue qualità migliori». Il cambio Ricci come chiave tattica: «Nel secondo tempo penso di vincerla».
Torino-Milan, Montolivo: "L'ha vinta Allegri coi cambi" - I rossoneri hanno vinto anche in una serata che sembrava storta.
