L'appuntamento di mercoledì 4 marzo al Cinema Troisi di Roma non è soltanto una proiezione cinematografica, ma rappresenta l'atto conclusivo di un lungo viaggio artistico. Il tour distributivo di The Truth on Sendai City, primo lungometraggio del poliedrico artista e regista Marco Bolognesi, approda nella Capitale per un evento speciale che vedrà la partecipazione diretta dell'autore e del celebre direttore della fotografia Daniele Ciprì. Questo incontro offre al pubblico romano l'opportunità di immergersi in un universo distopico dove l'animazione rompe i confini tradizionali per farsi arte totale.

The Truth on Sendai City: l'animazione cyberpunk al Cinema Troisi

