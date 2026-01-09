I Classici Disney ogni domenica al Cinema Troisi

Da oggi fino al 8 febbraio, il Cinema Troisi propone una retrospettiva dedicata ai Classici Disney. Ogni domenica alle 11, sarà possibile rivivere alcuni dei film d’animazione più amati, tra cui Lilli e il vagabondo e Il Re Leone. Un’occasione per apprezzare senza fretta le storie che hanno segnato diverse generazioni.

Fino a domenica 8 febbraio va in scena una retrospettiva sui Classici Disney al Cinema Troisi. Ogni domenica alle 11 sarà proiettato uno dei film d'animazione più amati di tutti i tempi, da Lilli e il vagabondo al Re Leone e tanti altri titoli tra i più noti. Una retrospettiva dedicata ai più. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Viggo Mortensen al Cinema Troisi: "Il patriottismo può diventare pericoloso nazionalismo" Leggi anche: Giornate di Cinema: i prossimi film Disney in arrivo al cinema, da Avatar: Fuoco e Cenere a Toy Story 5 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. I Classici Disney al Cinema Troisi (Trastevere): rassegna cinema per famiglie la domenica mattina; PlayStation Plus, ecco i giochi gratis di gennaio 2026. GRANDI CLASSICI DISNEY Uscita 4 - FANTASIA 2000 Vivete un’esperienza straordinaria e singolare di suoni e immagini: un vero e proprio capolavoro in costante evoluzione. Immergetevi completamente nei miracoli di questa combinazione innovativa di m - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.