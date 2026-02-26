Terribile rissa tra tifosi prima di Pisa - Verona 121 ultras gialloblù denunciati

Prima della partita tra Pisa e Verona, si è scatenata una violenta colluttazione tra alcuni tifosi delle due squadre. La polizia ha identificato e denunciato 121 ultras del Verona coinvolti nell'episodio, che ora rischiano provvedimenti come il Daspo. L'episodio ha suscitato grande attenzione tra le forze dell'ordine, impegnate a garantire la sicurezza negli stadi.

Fanno scalpore i 121 ultras del Verona denunciati per rissa e scontri avvenuti prima della partita tra il Pisa e i gialloblù lo scorso 18 ottobre. Gli episodi di violenza sono stati ricostruiti grazie alle indagini della Digos, che ha identificato i responsabili e avviato le procedure per i provvedimenti Daspo. I fatti sono stati resi noti dalla Polizia di Stato. Le indagini della Digos e l’identificazione dei responsabili Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Digos ha svolto un’attenta attività investigativa, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e i filmati della Polizia Scientifica. Questo lavoro ha permesso di ricostruire con precisione le condotte dei tifosi scaligeri coinvolti negli scontri con i supporter pisani in via Piave, subito prima dell’incontro calcistico del 18 ottobre. 🔗 Leggi su Virgilio.it

